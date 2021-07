Bilancio di previsione e agevolazioni a Capraia e Limite, Pd: "Soddisfatti delle scelte dell'amministrazione"

La pandemia da Covid-19, da un anno a questa parte, ha provocato difficoltà importanti nell'economia, con un crollo del Pil, dei consumi, aumento della povertà e la perdita di un milione circa di posti di lavoro.

Oltre agli strumenti messi in campo dal governo e dalla Regione per fronteggiare la situazione d'emergenza, anche gli enti locali hanno dovuto fare la loro parte per stare vicini alle difficoltà vissute dalla cittadinanza.

Il Pd di Capraia e Limite ha espresso apprezzamento per le scelte di bilancio di previsione 2021 dell'amministrazione comunale, deliberato in primavera dal consiglio comunale e per le agevolazioni TARI approvate di recente.

“In primo luogo - afferma il segretario del pd locale Emanuele Bartalucci - crediamo che sia da sottolineare il fatto che, anche nel 2021, non vi sarà alcun aumento della pressione fiscale, con aliquote dei tributi e tariffe dei servizi invariate.

Sul fronte fiscale, da rimarcare la conferma dell'impostazione dell'addizionale comunale all'Irpef a scaglioni di reddito, con un'aliquota dello 0,63% per lo scaglione di reddito più basso da 0 a 15.000 euro, fino a salire allo 0,80% per i redditi superiori a 75.000 euro. Si tratta di una scelta che ha sempre incontrato anche il favore dei sindacati, in un'ottica di progressività e equità fiscale che va a incidere maggiormente sui redditi più alti e tutela le fasce più deboli.

Sui servizi, in particolare mensa e trasporto scolastico, sottolineiamo la conferma delle tariffe dopo che, negli ultimi anni, l'amministrazione ha portato a 4,90 € il costo ordinario a pasto della refezione partendo da 5,50 €, mantenendo al contempo le riduzioni per Isee, famiglie numerose e alunni diversamente abili.

Per quanto riguarda la Tari, da sottolineare con favore l’abbattimento della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche per circa 135.000 euro, con particolare attenzione alle agevolazioni per le non domestiche che sono state colpite dalla crisi dovuta al Covid-19. Anche nel 2021, quindi, grazie alle risorse destinate dall’amministrazione non vi saranno aumenti della Tari e sono state confermate anche le agevolazioni sociali per le utenze domestiche in difficoltà economica.

A fianco delle politiche fiscali, esprimiamo pieno appoggio alla scelta di destinare risorse importanti agli investimenti, con cui cercare di rilanciare progetti ambiziosi per lo sviluppo di Capraia e Limite.

Nel primo esercizio del documento di bilancio triennale, 1 milione e 300.000 €, di cui 600.000 € per un'infrastruttura strategica come il nuovo ponte tra Limite e Fibbiana, un'arteria che rafforzerà la competitività delle zone industriali del nostro Comune. Allo stesso tempo, si prospettano investimenti e nuovi passi avanti decisivi per la ristrutturazione della ex palestra della Canottieri Limite, da destinare a nuovi spazi per l'educazione motoria degli alunni della scuola primaria.

Sul fronte educativo, rilevante la conferma del contributo per i piani formativi dell'Istituto comprensivo, così da permettere agli studenti nuove opportunità e esperienze, e da non porre in secondo piano l'attenzione e la sensibilità, su cui il Pd da sempre punta molto, all'ambiente e alla transizione ecologica, con in questo caso ulteriori investimenti per l'illuminazione a led e l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Infine, per ripartire, in un territorio ricco di attrazioni culturali come il nostro, da sempre sosteniamo come Pd che la cultura debba essere collocata ai primi posti e apprendiamo con felicità che il nostro Comune ha partecipato a diversi bandi di rigenerazione urbana e fondi per iniziative culturali e turistiche.

In tempi eccezionali come quello che stiamo vivendo, si può decidere di limitarsi a difendere quanto già realizzato oppure partire da quello per progettare e costruire il futuro. L'amministrazione di Capraia e Limite a maggioranza PD ha scelto entrambe”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa