Con "Luglio a Monterappoli" arriva il teatro: due appuntamenti con Giallo Mare

Per "Luglio a Monterappoli" il teatro arriva sulle colline di Empoli. Due gli spettacoli di Giallo Mare Minimal Teatro per lunedì 19 luglio e lunedì 26 luglio. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nel giardino della associazione culturale Il Torrino alle ore 21.30. Vediamoli nel dettaglio.

"Bambini all'inferno, storie dall'altro mondo", 19 luglio

Di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei. È un viaggio all'Inferno della Divina Commedia raccontato in una lingua sostenibile anche per i giovanissimi. Uno spettacolo giocato sulla rima e la tradizione dei novellatori toscani che "traducevano" per un pubblico popolare ed eterogeneo le terzine dantesche. L'attore utilizza un libro-teatro dal quale emergono i personaggi, piccole scenografie e suoni. Siete pronti a scendere all'Inferno? Vi aspettano diavoli di ogni risma e creature mitologiche di ogni genere, Paolo e Francesca, Ulisse, Farinata degli Uberti... Uno spettacolo divertente per ragazze e ragazzi dai 7 ai 120 anni.

"Le veglie di Neri", 26 luglio

Di Renato Fucini con Massimo Grigò. Si ricordano le veglie che si tenevano in Toscana quando gli abitanti dei paesi di questa Regione socializzavano allegramente in estate, nelle piazze e in inverno davanti al camino. Massimo Grigò, raccontando Renato Fucini, la cui lingua è patrimonio comune a quella degli spettatori, incanta e diverte. Delle "Veglie dei Neri" sono state scelte quelle più comiche, si narra di campagne assolate, di tramonti autunnali, di vigne, di cipressi, di olivi, di cacciate nel padule, di racconti "al canto del foo", di arrosti, di vini e ballotte.

Info e prenotazioni Giallo Mare Minimal Teatro - 0571 81629 - info@giallomare.it