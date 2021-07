Anche l'Empolese Valdelsa al presidio Gkn: la visita dei sindaci all'assemblea dei lavoratori

Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha visitato oggi pomeriggio la sede della GKN a Campi Bisenzio per esprimere solidarietà ai dipendenti.

"È stato un momento intenso. Un'occasione per ascoltare direttamene dalle parole dei componenti delle RSU e da altri lavoratori e lavoratrici presenti come siano andate le cose. Abbiamo portato la solidarietà, la vicinanza istituzionale e ci siamo resi disponibili a organizzare momenti successivi di supporto, anche grazie all'associazionismo sul nostro territorio, con l'obiettivo di consentire agli operai di far durare il più possibile questa assemblea permanente. Questo serve per non fare abbassare il livello d'attenzione, anche mediatico, su questa vicenda di livello nazionale, perché purtroppo, per come le cose si sono svolte e anche per l'esito dell'incontro avuto al Ministero del Lavoro, siamo veramente di fronte a una vicenda che rischia di essere uno spartiacque nella storia dei diritti e delle relazioni industriali del nostro Paese, perché di fatto, tutte quelle che possono essere le motivazioni per un licenziamento economico in questo caso non ci sono, e c'è il potere finanziario che sopravanza la realtà, anch'essa economica, di una produzione come quella dell'automobile. Questa è una battaglia che riguarda quei 422 lavoratori, ma ha un significato più generale rispetto alla tenuta del mondo del lavoro nel nostro Paese".

Insieme a Brenda Barnini, sindaco di Empoli, erano presenti, in rappresentanza dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, i primi cittadini di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, Capraia e Limite, Alessandro Giunti, Cerreto Guidi, Simona Rossetti, Vinci, Giuseppe Torchia, Certaldo, Giacomo Cucini, Montespertoli, Alessio Mugnaini e Gambassi Terme, Paolo Campinoti.

