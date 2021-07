Enel sostituisce cabina in centro a Certaldo

E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che oggi pomeriggio (venerdì 16 luglio), a partire dalle ore 14:00 con conclusione entro le 16:00/16:30, eseguirà un intervento nella cabina elettrica di via di Quercetella a Certaldo.

I tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno l’interruttore di cabina con un apparecchio di maggiore potenza per una gestione dei carichi ottimali. Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio che, grazie a bypass da linee di riserva, sarà circoscritta a un gruppo di utenze nelle vie del centro.

E-Distribuzione informa anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione comunicazioni e avvisi tramite sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

