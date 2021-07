Un pusher è stato arrestato a Prato, è stato sorpreso con della ketamina nascosta in un tubo della canna fumaria. L'uomo, 50enne di origini cinesi, è stato perquisito nella sua abitazione di via Pistoiese. I carabinieri hanno trovato 2,1 chili di ketamina in quattro buste di cellophane nascoste in un tubo inox del caminetto. Inoltre altra ketamina e dell'ecstasy erano presenti nell'abitazione. Il valore delle sostanze si stima intorno a 130mila euro.