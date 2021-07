Lega Empoli: "Ha accolto la figlia del Che, ora il sindaco si pronunci contro la repressione a Cuba"

L'11 giugno il Sindaco di Empoli Barnini ha ricevuto in visita Aleida Guevara March, figlia del Che. Mi aspetterei, in un momento in cui i cittadini cubani stanno protestando contro il regime comunista, che l'amministrazione, che ha ospitato con tutti gli onori del caso la figlia del condottiero argentino, si pronunci fermamente condannando la repressione in atto contro il popolo cubano".

Sono le parole di Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Salvini Empoli.

"È facile essere democratici solo quando fa comodo, senza avere la coerenza necessaria e mostrando la propria doppia morale".

"Invito quindi il Sindaco di Empoli a prendere una posizione chiara ed inequivabile a sostegno dei cittadini cubani e dei principi democratici".

Fonte: Ufficio Stampa