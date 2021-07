Lite in piena notte a Calenzano, 21enne in prognosi riservata

Intorno alla mezzanotte di ieri, nella zona industriale di Calenzano, vicino a un chiosco di cibo e bevande è scoppiata una lite tra alcuni giovani. Un 21enne originario del Marocco, senza fissa dimora in Italia, è finito a terra colpito all’addome con un oggetto appuntito. Il giovane è stato immediatamente soccorso da personale del 118, per poi essere trasportato all’ospedale di Careggi, Lì è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e al momento si trova in prognosi riservata. Le indagini sono svolte dai carabinieri di Signa.