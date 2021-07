Luxottica acquisisce Irsoo, centrodestra: "Gli errori del passato non minino il futuro"

"Il fatto che un'azienda della serietà e del prestigio di Luxottica abbia deciso di investire sull'Irsoo, non può per noi che essere motivo di gioia e di speranza, al fine di evitare la perdita di una struttura che ha dato un grande lustro negli anni a Vinci ed all'ottica in tutta Italia formando una classe preparata di specializzati in questo settore.

Il primo Istituto in Italia è sorto proprio nella terra del più grande genio della storia, per iniziare la sua attività che è diventata di ispirazione per moltissimi altri istituti.

Certo chiediamo di tutelare la storicità, i fini sociali ed il territorio conciliando gli interessi di questa grande azienda con il benessere del territorio.

Siamo convinti che i vertici di questa società, di rinomato prestigio, sapranno affrontare con sensibilità tali questioni".

Dichiarano i consiglieri del centrodestra di Vinci Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Mariagrazia Bindi insieme al responsabile politico della Lega delle empolese-valdelsa Andrea Picchielli.

"Non possiamo però esimerci dal rilevare come per troppi anni non ci sia curati sufficientemente dell'Istituto, fino al punto di arrivare a perdere nell'indifferenza e nella poca lungimiranza degli amministratori la convenzione universitaria. Ora speriamo che gli errori amministrativi del passato possano essere arginati dalla grande occasione del presente, e soprattutto dall'ingresso di un privato coscienzioso capace di limitare gli errori del pubblico".

Fonte: Ufficio stampa