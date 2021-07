Mark Lettieri Group in concerto a Empoli

Primo appuntamento col jazz domenica sera al Torrione di Santa Brigida, a Empoli.

Il giardino illuminato vedrà sul palco Mark Lettieri Group, la compagine guidata dal musicista californiano che apre la 12a edizione di Empoli Jazz Festival.

Domenica 18 luglio, alle 21.30, il chitarrista inizierà a deliziare il pubblico con il suo grande repertorio.

Originario della California, Mark Lettieri si è trasferito a Fort Worth (Texas), dove ha completato gli studi e dato avvio alla sua carriera musicale. Dal 2008 fa parte degli Snarky Puppy, membership che impegna non poco del suo tempo vista l’intensa attività della band, con la sua media di 175 concerti all’anno. Mark Lettieri riesce comunque a trovare spazio anche per numerose altre collaborazioni, a partire da Erykah Badu. Quando non è in tour, Lettieri mette a frutto la sua pregiata tecnica e l’estrema versatilità stilistica come musicista di studio. In questa veste lo si ascolta in registrazioni di 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem e innumerevoli altri artisti dei più svariati generi musicali. In questa frenetica attività il chitarrista ha trovato anche tempo per proporsi come leader: ha inciso tre album, che grazie al tam tam dei social media che circonda la galassia Snarky Puppy hanno ottenuto molta attenzione nella comunità dei chitarristi indie-jazz: www.marklettieri.com

Empoli Jazz nasce dodici anni fa con lo scopo di divulgare la musica di qualità dal vivo, in particolare la musica jazz. In questi dodici anni e più ha organizzato numerose rassegne, festival, workshop, guide all’ascolto del jazz, seminari, clinics e masterclass, oltre l’affermato nelle edizioni estive e invernali.

Un cartellone di eventi musicali che non tradirà le aspettative degli empolesi e non. Da Mark Lettieri a Fabrizio Bosso quartet (25 luglio) fino a colui che della Terra ha fatto la sua musica: il geologo Marco Tozzi (2 agosto).

PROGRAMMA

Domenica 18 Luglio 2021 - ore 21,30

MARK LETTIERI quartet

Giardino del Torrione di Santa Brigida - Via Antiche Mura ,7 Empoli (FI)

Ingresso € 12,00 +dp si consiglia vivamente l'acquisto in prevendita su https://oooh.events/evento/mark-lettieri-group-empoli-jazz-festival-18-luglio-biglietti/

Domenica 25 Luglio ore 21,30

FABRIZIO BOSSO quartet: WE4

Giardino del Torrione di S. Brigida - Via Antiche Mura,7 - Empoli (FI)

Ingresso € 18,00 + dp si consiglia vivamente l'acquisto in prevendita su https://oooh.events/evento/fabrizio-bosso-we4-a-empoli-jazz-summer-festival-2021-xii-edizione-biglietti/

Lunedi 2 Agosto ore 21,30

MEDITERRANEO: le radici di un mito di Mario Tozzi ed Enzo Favata

Giardino del Torrione di S. Brigida Via Antiche Mura,7 Empoli (FI)

Ingresso € 18,00 + dp si consiglia vivamente l'acquisto in prevendita su https://oooh.events/evento/mario-tozzi-enzo-favata-mediterraneo-le-radici-di-un-mito-a-empoli-jazz-summer-festival-2021-biglietti/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa