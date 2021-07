Mensa, trasporto e pre-scuola: prorogati i tempi per la domanda a Empoli

Prorogato a Empoli il termine di scadenza della presentazione delle domande online di iscrizione e agevolazione ai servizi scolastici di mensa e trasporto e di sola iscrizione al servizio di pre-scuola che non prevede, come noto, tariffe agevolate, per l’anno 2021-2022.

La scadenza iniziale era prevista per il 20 luglio, adesso c’è tempo fino al 31 luglio 2021.

Ricordiamo che la domanda deve essere presentata in modalità esclusivamente online collegandosi al sito:

https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it); con Carta di identità elettronica con Pin oppure con Tessera Sanitaria con Pin.

Nella domanda per mensa e trasporto dovranno anche essere dichiarati il valore ISEE e gli altri requisiti necessari per ottenere la tariffa agevolata. Nel caso tale dichiarazione non venga fatta si applicherà la tariffa ordinaria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa