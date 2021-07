Al parco urbano di Montespertoli parte 'Sonnino Hilltop Bar'

Ieri, giovedì 15 luglio 2021, ha preso il via l’esperienza di Sonnino Hilltop Bar: si tratta di una nuova gestione per il bar del parco urbano, immobile pubblico in concessione all’associazione sportiva dilettantistica Montesport. Sonnino Hilltop Bar nasce dalla collaborazione di un gruppo di giovanissimi montespertolesi e Montesport e punta a fare della splendida cornice del parco urbano di Montespertoli un luogo attrattivo per le giovani generazioni, con musica, aperitivi e serate per tutta la stagione estiva. L’ambiente è stato arredato direttamente dai ragazzi, con pancali per le sedute, luci e botti di legno come appoggi, nell’ottica di offrire agli utenti un ambiente piacevole e comfortevole, affacciato sugli scorci panoramici della campagna montespertolese.

“In bocca al lupo a Montesport e ai ragazzi di Sonnino Hilltop Bar per questa nuova avventura, che punta a valorizzare uno dei luoghi con maggiori potenzialità del territorio di Montespertoli. Vedere un gruppo di giovani che si prende a cuore un immobile pubblico per valorizzarlo e attrarre i coetanei rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per il nostro paese” commenta il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

Il bar sarà aperto dal martedì al giovedì dalle 18:30 alle 1:00 e dal venerdì alla domenica dalle 18:30 alle 2:00.

Fonte: Ufficio Stampa