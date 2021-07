"NarrAzioni" al Centro di Socializzazione di Ponte a Elsa di Empoli: giochi e incontri per ragazzi

Continua il progetto NarrAzioni, organizzato da Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS e ospitato dal Centro di socializzazione di Ponte a Elsa. Un insieme di attività estive che si svolgeranno nel mese di luglio al centro di socializzazione di Ponte a Elsa, rivolto a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Ogni settimana NarrAzioni propone attività, laboratori, giochi e incontri dedicati ad una specifica tematica.

La scorsa settimana il tema dominante è stato l’antimafia, con incontri formativi su infiltrazioni mafiose e rifiuti tossici, la prossima settimana ci si dedicherà invece a temi ambientali.

Gli incontri e i laboratori si svolgeranno nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 18:30 presso il Circolo Arci di Ponte a Elsa, dove i giovani iscritti svolgeranno incontri formativi su temi ambientali. Lunedì 19 i ragazzi delle scuole saranno guidati in giochi e riflessioni sui diversi stili di vita e la conseguente differenza di impatto ambientale tra paesi ricchi e poveri. Giovedì 22 parteciperanno invece ad una “passeggiata raccatta sudicio” volta a ripulire le sponde dell’Elsa, promuovendo l’importanza dello smaltimento dei rifiuti e della cittadinanza attiva.

L’ultima giornata sarà invece dedicata alle riflessioni sulle attività svolte durante la settimana e alla condivisione del materiale raccolto (video, immagini, foto).

Come ogni settimana una giornata sarà aperta al pubblico e ai ragazzi non iscritti al progetto che martedì 20 potranno partecipare su prenotazione al laboratorio Ciclofficina, organizzato da Legambiente per la promozione della mobilità lenta. I partecipanti potranno portare la propria bicicletta per imparare a prendersene cura e fare piccole manutenzioni.

Per informazioni e richiesta di partecipazione, chiamare Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS o scrivere messaggi Whatsapp 375 5442380.

Fonte: Ufficio Stampa