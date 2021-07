Piazza Kennedy, bando per i lavori di riqualificazione a Scandicci

Pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di piazza Kennedy a Vingone, con il rialzamento di un muro lungo il torrente, la sostituzione di una porzione di illuminazione pubblica con led e l’adeguamento della viabilità esistente.

“Continua il piano di investimenti in opere pubbliche in tutti i quartieri cittadini – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – con l’intervento che presto aggiudicheremo andiamo a realizzare lavori migliorativi di piazza Kennedy in corrispondenza con il torrente Vingone, con un’attenzione particolare anche alla sicurezza del territorio”.

Il progetto prevede gli interventi di riqualificazione di una porzione della piazza, in particolare il tratto stradale a fianco del torrente Vingone adiacente largo San Zanobi.

I lavori riguardano principalmente: il rialzamento del muro esistente a fianco del torrente Vingone, con inserimento in affiancamento di un muro in cemento armato fino al raggiungimento dell’altezza di un metro (il muro in cemento armato sarà rivestito in muratura); il rialzamento di un arginello in terra con anima in cemento armato; la sostituzione di una porzione di illuminazione pubblica, con l’eliminazione dei pali dal lato torrente e l’inserimento di nuovi pali sul lato interno della piazza con illuminazione a led; l’adeguamento della viabilità esistente con restringimento della carreggiata.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa