Polizia municipale, Picchielli (Lega): "Necessario un potenziamento"

La polizia municipale ha assunto negli anni un assetto organizzativo funzionale alle esigenze dei territori che fanno parte dell’Unione dei Comuni attraverso la razionalizzazione del personale, servizi di controllo durante le manifestazioni, cercando di garantire contemporaneamente anche interventi urgenti e lo svolgimento dell’attività ordinaria. La Lega su richiesta di molti cittadini del comprensorio, rileva l’esigenza di un potenziamento della vigilanza e del controllo del servizio di viabilità, della polizia stradale e del controllo del rispetto dei Regolamenti comunali soprattutto nelle ore serali per gli undici comuni dell’Unione, oltre alla possibilità per i cittadini di chiamare in emergenza e trovare risposte adeguate secondo una tempistica appropriata. Dopo la riapertura e la fine del coprifuoco con la zona bianca a fine giugno si è riaccesa la movida anche nella città di Empoli e nelle zone limitrofe e purtroppo abbiamo visto episodi di degrado sociale che poco hanno a che fare con lo svago e il divertimento: a Empoli si parla di una quindicina di auto parcheggiate a pochi passi dal centro e vandalizzate nella notte, per non parlare di altri episodi accaduti in territori del circondario come accesi diverbi tra residenti e avventori notturni e bottiglie vuote lasciate ovunque.

Ciò che serve nel nostro territorio è la presenza di agenti per presidiare le varie zone durante tutta la giornata con un terzo e un quarto turno notturno soprattutto nel periodo estivo. Frequentemente accade che le cornette squillano a vuoto ed ai centralini non risponde nessuno: può capitare che a causa della carenza di organico in situazioni di emergenza l’operatore che dovrebbe rispondere al telefono non possa alzare la cornetta perché impegnato.

Il tema dei turni notturni, caldeggiato anche dal Prefetto Alessandra Guidi, sembra complicato e destinato a passare da una precisa organizzazione del lavoro, da una contrattazione sindacale in merito a retribuzioni adeguate ed eventuali straordinari che vanno ad aggravare i bilanci comunali.

Se al centro dell’ attività amministrativa del Comune di Empoli, come ribadisce il sindaco Brenda Barnini, mettiamo la vivibilità dei nostri quartieri e zone di residenza e quindi la qualità della vita e la sicurezza, alla base occorre la collaborazione fra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini e quindi investimenti in risorse umane e strumenti per coloro che devono andare per strada e controllare. Nella nostra città quindi la videosorveglianza può essere uno strumento efficace, ma non basta e, se vogliamo sensibilizzare i cittadini a segnalare episodi o persone sospette, serve l’educazione alla legalità, favorendo comportamenti responsabili e consapevoli ed occorre aumentare la presenza diretta degli agenti della polizia municipale, favorendo la creazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine.

Prossimamente come Lega ci muoveremo sulla questione a livello Unione dei Comuni in accordo con il Capogruppo Nencini.

Martedì come Presidente della I Commissione del Consiglio Comunale di Empoli ho convocato in audizione il Sindaco Barnini per parlare del "Piano di controllo coordinato dell'Empolese" e come Lega faremo sentire la nostra voce sul tema sicurezza, che da sempre rappresenta una priorità per il nostro movimento.



Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Salvini Empoli