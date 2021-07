Con l'estate San Casciano attiva il servizio guardia medica per i turisti

Con l’arrivo della bella stagione si attiva nel Chianti un importante servizio, nato dalla collaborazione tra il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale per rispondere alle esigenze di un’area della Toscana, il Chianti, dalla marcata vocazione turistica. Si tratta del servizio di guardia medica turistica, una rete di assistenza sanitaria che si aggiunge al servizio di 118 e guardia medica, operativi tutto l’anno. La guardia medica turistica è rivolta ai visitatori del territorio chiantigiano, aperta fino al 31 agosto. Il servizio è effettuato dai medici di assistenza primaria che hanno dato la propria disponibilità, nell’orario e nella sede del proprio ambulatorio.

Il servizio effettua prestazioni ambulatoriali e domiciliari, in orario diurno, ed è richiesto il pagamento di un ticket. “Un progetto di carattere socio-sanitario che mette al centro il rapporto tra qualità dell’accoglienza e salute dei visitatori che scelgono il nostro territorio come destinazione delle loro vacanze – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Elisabetta Masti – l’obiettivo del servizio è quello di far fronte ai bisogni delle persone non residenti ed in particolare ai turisti la cui affluenza aumenta e si concentra nei mesi estivi”. Concepito come un servizio mirato e puntuale, la guardia medica turistica è attiva a San Casciano ed è a disposizione per tutta l’area del Chianti. Il servizio prevede l’erogazione dell’assistenza ai turisti effettuata dai Medici di Medicina Generale con gli orari e nei luoghi stabiliti e depositati con le seguenti tariffe: € 10,00 per visita breve finalizzata alla continuazione terapeutica, € 15,00 per visite ambulatoriali, € 25,00 per prestazioni domiciliari.

Sono escluse dal pagamento prestazioni di primo soccorso, prestazioni di primo intervento per infortunio sul lavoro. La prestazione sanitaria non è soggetta ad alcun rimborso. Il medico dovrà rilasciare all’utente ricevuta dell’avvenuto pagamento. Durante la notte saranno garantite le postazioni di continuità assistenziale della zona che applicheranno per le varie prestazioni le suddette tariffe solo nel caso di cittadini non residenti in Toscana. Vediamo nel dettaglio la collocazione e l’orario di apertura della postazione di guardia medica turistica a San Casciano. Il servizio è erogato presso l’ambulatorio medico di via del Cassero 11, martedì dalle ore 12 alle ore 14, giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, e negli ambulatori medici in piazza del Popolo a Mercatale Val di Pesa, 46 lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30, martedì dalle ore 10 alle ore 11, mercoledì dalle ore 8 alle ore 10, giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30, venerdì dalle ore 15 alle ore 16.30. Il servizio sarà sospeso dal 24 luglio al 9 agosto. Contattare: cell. 347 3712595.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino