Sciopero a sostegno della vertenza Gkn, anche i Comuni in piazza Santa Croce

“Firenze difende il lavoro”, sciopero generale territoriale dell’area metropolitana di Firenze, con manifestazione in piazza Santa Croce (ore 9-13): lo proclamano Cgil-Cisl-Uil Firenze per lunedì 19 luglio a difesa del lavoro, a sostegno della vertenza della Gkn di Campi Bisenzio per il ritiro di tutti i licenziamenti, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e il rispetto del lavoro. Lo sciopero è previsto per le prime 4 ore di lavoro della giornata, federazioni e le Rsu-Rsa potranno decidere modalità diverse. Il programma in piazza Santa Croce prevede sei interventi di lavoratori e lavoratrici dal palco, insieme ai tre interventi della segretaria generale di Cgil Firenze Paola Galgani (che sarà l’ultima a parlare), del segretario generale di Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi e del coordinatore Uil area fiorentina Leonardo Mugnaini.

Molti i comuni che si uniranno allo sciopero proclamato dai sindacati per lunedì 19.

Firenze. Già confermata la presenza della giunta di Firenze, con il sindaco Dario Nardella e gli assessori. "Firenze, come tutti gli altri Comuni della Città metropolitana, è al fianco dei lavoratori licenziati e delle loro famiglie - dice il sindaco Dario Nardella - e faremo di tutto per impedire che questa scelta del licenziamento collettivo arrivi in fondo".

Empolese Valdelsa. Scenderanno in piazza Santa Croce con i propri gonfaloni anche i comuni dell'Empolese Valdelsa che oggi hanno fatto visita alla sede Gkn di Campi Bisenzio per esprimere solidarietà ai lavoratori (Qui la notizia). Il sindaco Brenda Barnini a margine dell'incontro, ha poi scritto su facebook: "Oggi insieme ai sindaci dell’Empolese Valdelsa siamo stati a portare la solidarietà ai lavoratori della GKN a Campi Bisenzio. Ascoltare chi lavora qui da tanti anni rende ancora più drammatico cio’ che sta avvenendo. Si parla di 422 licenziamenti. Ci uniamo, come istituzioni, alla sollecitazione del coinvolgimento del tavolo ministeriale per insistere su possibili soluzioni. Questo atteggiamento non è tollerabile. Lunedì saremo presenti con i gonfaloni delle nostre città e la fascia tricolore alla manifestazione a Firenze promossa dai sindacati per riaffermare il nostro sostegno ai lavoratori".

Scandicci. Il Comune di Scandicci partecipa con una rappresentanza istituzionale e il gonfalone alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della vertenza per le lavoratrici e i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio lunedì 19 luglio 2021 alle 9 in piazza Santa Croce a Firenze.

La decisione di partecipare con il gonfalone e la fascia tricolore è indicata in un atto d’indirizzo approvato dalla Giunta.

“Preso atto che venerdì 9 Luglio 2021, 422 lavoratrici e lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio hanno ricevuto da parte della proprietà, il fondo inglese Melrose Industries, una mail di licenziamento senza preavviso e senza motivazioni legate alla situazione economica dell’azienda – si legge nel documento approvato - che i lavoratori insieme alle rappresentanze sindacali hanno aperto un’assemblea permanente e hanno organizzato un presidio stabile davanti all’azienda per manifestare contro questa decisione, e considerato che le amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Firenze hanno sostenuto il presidio dei lavoratori attraverso la presenza dei sindaci, presidio al quale ha aderito anche il Comune di Scandicci”, la Giunta comunale delibera “di esprimere la piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della GKN di Campi Bisenzio in assemblea permanente, attraverso l'adesione e la partecipazione, in forma istituzionale, alla manifestazione indetta per lunedì 19 luglio a Firenze in Piazza Santa Croce, e di dare mandato al vicesindaco di essere in presenza rappresentante in nome e per conto del Sindaco indossando la fascia tricolore e recando il gonfalone del Comune di Scandicci in rappresentanza istituzionale di tutta la comunità”.

Sesto Fiorentino. Il Comune di Sesto Fiorentino aderisce alla manifestazione indetta dai sindacati per lunedì 19 luglio in occasione dello sciopero generale per la Gkn di Campi Bisenzio. Il sindaco Lorenzo Falchi sarà presente in piazza con la fascia e il gonfalone, a rappresentare tutta la vicinanza di Sesto alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori.

“Gli sviluppi delle ultime ore confermano la gravità della situazione e della decisione della proprietà ma purtroppo non stupiscono - afferma il sindaco Lorenzo Falchi - Davanti ad un capitalismo puramente speculativo e predatorio, lontano dal territorio ed estraneo ad ogni tipo di responsabilità sociale abbiamo il dovere di reagire e di prendere una posizione chiara ed univoca dalla parte delle persone, del lavoro, della giustizia sociale. Lunedì saremo in piazza non soltanto per portare la solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Gkn, ma per riaffermare la necessità non più rinviabile di una revisione profonda del nostro sistema di relazioni industriali ed economiche. Quanto accaduto a Campi è un fatto inaccettabile, un atto violento perpetrato in nome del profitto di pochissimi ottenuto secondo logiche che niente hanno a che fare col lavoro, con l’economia reale, con il nostro territorio”.