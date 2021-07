Tentano di rubare travi di legno da un cantiere di Firenze: fermati dalla Municipale

Sono entrati in un cantiere edile per portare via del materiale, per la precisione delle travi di legno, ma sono stati prima bloccati dalla Polizia Municipale di Firenze.

É accaduto ieri pomeriggio: intorno alle 18.30, infatti, alla Centrale Operativa è arrivata una segnalazione di un probabile furto in atto in via Burci.

La sala radio ha quindi allertato una pattuglia del Reparto di Rifredi che si trovava in zona e quindi è arrivata sul posto in pochi minuti. Gli agenti hanno così sorpresi due giovani, che stavano salendo su un furgone per allontanarsi.

All'interno del mezzo sono state rinvenute 10 travi da tetto.

I due non hanno saputo giustificare il possesso delle travi e agli agenti è apparso chiaro che erano state sottratte dal cantiere dove erano accatastate molte altre.

È stata quindi contattata la proprietà del cantiere che deciderà se procedere con la querela: per adesso i due giovani fiorentini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e invitati a rimettere le travi all'interno del cantiere.

I giovani rischiano una denuncia per tentato furto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa