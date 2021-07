Alessandro Antonini ancora federe all'Use Gross

Difficile, se non impossibile, immaginarlo con una maglia diversa addosso e così, anche il prossimo anno, Alessandro Antonini sarà uno dei punti fissi della nuova Use Computer Gross. L’esterno cerretese classe 1999, nato e cresciuto nel vivaio biancorosso, ha tolto ormai i vestiti della promessa per indossare quelli di un giocatore in grado di giocare in quintetto nel campionato di serie B. Il tutto grazie ad una crescita costante ed al lavoro degli allenatori che si sono succeduti sulla panchina e che hanno portato alla sua maturazione ed a risultare decisivo nelle sfide playout con Cecina. Anche nel prossimo campionato il suo contributo sarà fondamentale. Alessandro, orgoglio biancorosso.

Fonte: Use Basket Empoli