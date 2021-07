Anti Social Social Park a Volterra, i giovani si ritrovano all'aperto

Per il secondo anno consecutivo torna a Volterra l’Anti Social Social Park (ASSP), l’iniziativa animata e organizzata interamente da giovani dell’associazione culturale “Vai Oltre”, che mira a trasformare lo spazio del Parco Pubblico Enrico Fiumi creando una arena che possa ospitare workshop, spettacoli ed eventi durante l’estate volterrana.

Dal titolo “Like a cometa” perché questi giorni saranno luminosi come una stella nel cielo notturno. Eventi che cercheranno di dare una prospettiva e una visione lontana, per ritrovare una propria guida dopo mesi di improduttività e spossatezza.

Quest’anno il progetto si svolgerà dal 20 al 30 agosto, dove durante i nostri incontri cercheremo di mettere al centro le tematiche proprie della Generazione Z, raccogliendo le idee, le opinioni e i bisogni di un gruppo ultimamente non al centro del dibattito.

Apriremo il nostro spazio anche prima di agosto, dal 15 al 30 luglio organizzando eventi più intimi nati dalla spontaneità delle realtà culturali locali, cercando di creare un modello di comunità diverso, con momenti di distanziamento fisico, ma non sociale.

Il 15 luglio abbiamo creato insieme alla comunità i nostri cerchi di stoffa rossa, caratteristici del nostro spazio. Continueremo il 17 luglio in collaborazione con l’associazione Etruria Media, dove alle 21.30 si esibirà il Luca Burgalassi Trio e il suo “Come to my world”. Successivamente, domenica 18 luglio alle 18.30 ospiteremo un “Atlante poetico” dal titolo “Lo zoo di Dante”, e continueremo con una selezione di musica in vinili.

Il 22 luglio invece andremo avanti con Avventura Urbana che esporrà i lavori svolti dal laboratorio di partecipazione avviato dal Comune di Volterra, dal titolo “Controgeografia di Volterra”. Partiremo da Piazetta degli Avelli alle 18.30 per concludere con una discussione finale in Parco. A seguire una music selection.

Ci troverete anche il 25 luglio, vi aspettiamo con Annett Henneman e il Teatro di Nascosto, per parlare dei problemi passati e attuali della situazione in Palestina.

Il 27 luglio sempre alle 18.30 saremo in Parco con la Compagnia della Fortezza “per un teatro stabile in carcere”. Il penultimo appuntamento sarà il 29 luglio con un evento in collaborazione con Fondazione Ricerca Volterra e Auxilium Vitae per parlare di neuroscienza con la d.ssa Campana. Concluderemo ancora con la Compagnia della Fortezza con un evento “A che cosa serve il teatro” e musica a seguire.