Centisti San Miniato, premio per 45 studenti: Mirco insegna che "non è mai troppo tardi"

Festa e riconoscenza questa mattina per gli oltre 40 studenti e studentesse che si sono distinti agli esami di maturità nelle scuole superiori di San Miniato. Parenti, amici e istituzioni si sono riuniti sotto i Loggiati di San Domenico per omaggiare, dopo un anno in cui l'emergenza Covid ha messo nuovamente alla prova i meccanismi scolastici, i superbravi e le superbrave che hanno conquistato 100, o 100 e lode, all'IT Cattaneo e al Liceo Marconi.

Sono 45 gli attestati consegnati a ragazzi e ragazze provenienti dai comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno e Montaione: un gesto che mira a sottolineare l'impegno profuso negli studi e un incentivo a continuare così, verso quelle che saranno le prossime sfide tra università e lavoro.

Presenti i rappresentanti dei due istituti scolastici, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore alla scuola Giulia Profeti oltre alle istituzioni dei Comuni di residenza dei giovani: Gabriele Toti sindaco di Castelfranco, l'assessore di Santa Croce sull'Arno Elisa Bertelli, Giovanni Capecchi sindaco di Montopoli, per Fucecchio l'assessore Fabio Gargani e infine il sindaco di Montaione Paolo Pomponi.

"Premiare l'impegno dei ragazzi è uno stimolo ulteriore, lo facciamo tutti gli anni ma per questo anno è qualcosa in più - afferma il sindaco Giglioli - è un momento per le famiglie e per questi ragazzi di riconoscenza. Voglio anche pensare che siano la classe dirigente del domani, vanno aiutati a formarsi e a farli sentire parte della comunità". Il primo cittadino di San Miniato ha poi rivolto un augurio, a tutti i diplomati: "Gli auguro un domani radioso e di non fare tanti calcoli, ma cercare di vivere il futuro con aspettative seguendo le loro inclinazioni, sogni e ispirazioni. Dall'altra parte sono consapevole di tutto ciò che la pandemia gli ha tolto, anche solo per esempio le gite scolastiche, momenti importanti di formazione e di relazione, momenti che non gli verranno più restituiti".

Tra tutti i giovanissimi presenti, spicca anche la storia di Mirco che ci insegna che non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco. Mirco Pieragnoli ha 46 anni, è di Santa Croce e due anni fa ha deciso di tornare con la testa sui libri, per prendere il diploma che, come a volte capita, non conseguì anni fa. Non solo, ma in questi due anni di scuola serale al Cattaneo, Mirco ha recuperato gli anni persi e lo ha fatto col massimo dei voti, portando contemporaneamente avanti il lavoro, la vita quotidiana e la famiglia.

"E' una grandissima soddisfazione in quanto rimettersi in gioco a questa età non è stato semplice" dice Mirco ai nostri microfoni. Negli ultimi due anni, "tutte le sere dalle 6 e mezza alle 10 frequentavo la scuola, covid permettendo, in presenza. Non è semplice rimettersi a studiare ad una certa età, ma allenare il cervello fa sempre bene e possiamo raggiungere anche dei buoni risultati". Infine lo studente della 5 Ser dell'IT Cattaneo ha rivolto un pensiero a tutti i compagni di banco: "Ringrazio tutta la mia classe perché come ho sempre sostenuto non è chi fa goal che vince, ma tutta la squadra. Ringrazio le autorità e i sistemi che ci hanno permesso di fare scuola e di conseguire il diploma, per necessità o accrescimento personale. Tutti noi abbiamo vinto questa scommessa. La 5 Ser 2020-2021 è stata la squadra d'eccellenza".

Diciassette sono gli studenti del Liceo “Marconi”: Kamila Adrzejuk (100 e lode, San Miniato), Sara Barsotti (Castelfranco di Sotto), Simone Beconcini (100 e lode, Santa Croce sull’Arno), Leandro Chellini (Montaione), Matilde Frangioni (San Miniato), Angela Gregori (Montaione), Lucrezia Maria Vittoria Gregori (Castelfranco di Sotto), Lorenzo Lenucci (San Miniato), Azzurra Lopardo (San Miniato), Alessandro Luschi (San Miniato), Alice Masoni (santa Croce sull’Arno), Sara Matteoli (San Miniato), Ettore Meropini (100 e lode, San Miniato), Elena Riccioni (Santa Croce sull’Arno), Rachele Russo (San Miniato), Melissa Tesi (San Miniato) e Ndaye Thioub (San Miniato).

Ventotto sono gli studenti dell’IT “Cattaneo”: Giulia Abbruscato (San Miniato), Rachele Barzacchini (Fucecchio), Matilde Beconcini (San Miniato), Elena Bracci (San Miniato), Iacopo Caciagli (100 e lode, Santa Croce sull’Arno), Giada Cascone (100 e lode, Montopoli in Val d’Arno), Francesca Cei (San Miniato), Noemi Coltelli (Santa Croce sull’Arno), Alice Corigliano (San Miniato), Sara Della Maggiore (Castelfranco di Sotto), Lara Delle Piagge (Montaione), Virginia Donati (Fucecchio), Matteo Gagliano (San Miniato), Alessia Hoxha (100 e lode, San Miniato), Ilaria Hoxha (Santa Croce sull’Arno), Elisa Inghisciano (100 e lode, San Miniato), Stefania Izzo (Castelfranco di Sotto), Andrea Lepri (San Miniato), Matteo Martinelli (Castelfranco di Sotto), Giulia Mazzei (Castelfranco di Sotto), Elisa Morena (San Miniato), Anita Paperini (San Miniato), Gabriele Petrolini (100 e lode, San Miniato), Mirco Pieragnoli (Santa Croce sull’Arno), Lorenzo Salvadori (Santa Croce sull’Arno), Francesco Spadoni (San Miniato), Leonardo Taddei (San Miniato) e Christian Trassinelli (Santa Croce sull’Arno).

Margherita Cecchin