Donna trovata morta in casa nel Senese, il giorno prima si era vaccinata: disposta l'autopsia

Nel pomeriggio di ieri una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardenga. La donna, originaria del Valdarno aretino, non rispondeva alla madre che vive in un altro comune. Preoccupata, quest'ultima ha allertato i vicini di casa e i carabinieri, da qui il ritrovamento.

Stando ai primi rilievi la morte sarebbe risalirebbe a cause naturali ma, per chiarire le cause del decesso, la procura ha disposto l'autopsia. Da quanto si apprende giovedì, il giorno prima al ritrovamento, la 49enne aveva fatto il vaccino contro il Covid, e le era stato somministrato il Moderna. L'autopsia, che dovrà accertare se ci sia o meno qualche collegamento con il decesso, si terrà lunedì.