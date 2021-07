Dopo l'incendio barca affonda al largo dell'Elba, tre naufraghi in salvo

Ieri mattina intorno alle 7 è scoppiato un incendio a bordo di un'imbarcazione che si trovava a 19 miglia nautiche ad est dell'isola di Pianosa, nel versante sud orientale dell'isola d'Elba. A bordo dell'unità da diporto, a motore e di circa 15 metri, tre persone che hanno prontamente abbandonato il mezzo con un piccolo tender e sono state poi recuperate dalla motovedetta della capitaneria di porto.

Dopo la chiamata di soccorso via radio, la Capitaneria di porto di Portoferraio ha inviato sul posto motovedette e polizia marittima, temporaneamente dislocata presso l'isola di Pianosa. Recuperate le tre persone i militari le hanno scortate in sicurezza, al porto di Scarlino. I naufraghi giunti a terra hanno ricevuto assistenza.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco di Portoferraio a bordo di una motovedetta, per tentare lo spegnimento dell'incendio ma, nonostante i tentativi, l'imbarcazione è affondata nel tratto di mare tra l'isola di Pianosa e il continente, su un fondale di 170 metri.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti sulle cause dell'evento, per valutare eventuali responsabilità e porre in atto tutte le misure necessarie alla salvaguardia di ambiente ed ecosistema marino.