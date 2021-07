Empoli che scrive, incontri al Parco di Serravalle

Con la ripresa delle attività in presenza torna anche uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ ed è quello con gli autori di “Empoli che scrive”.

Tradizionalmente attenta alla valorizzazione del proprio territorio e delle sue risorse culturali, la biblioteca Fucini, promuove da oltre cinque anni un format noto con il titolo di “Empoli che scrive” e riservato ad autori empolesi di nascita o d’adozione, che hanno scritto di Empoli o pubblicato da case editrici empolesi.

Lo scopo è quello di far conoscere alla cittadinanza scrittori e tradizioni culturali cittadine, attraverso presentazioni di libri, letture e laboratori, che rendano la biblioteca collettore della memoria collettiva e della comunità, nonché soggetto attivo nella scena culturale attuale. La biblioteca, in questo modo vuole realizzare a pieno l’obiettivo di essere sempre più un luogo di aggregazione e di scambio culturale, una “piazza” aperta alla discussione ed alla circolazione delle idee e di conoscenza del territorio.

Così nella splendida cornice del Parco di Serravalle per tre giovedì a partire dal 22 luglio, il 29 e il 5 agosto, alle 18, senza prenotazione, i piccoli lettori potranno incontrare gli autori preferiti. Si comincia con Samuel Beconcini, autore del libro ‘The life is gone’ (PAV Edizioni).

IL PROGRAMMA – Gli incontri con gli autori locali riprenderanno a partire da giovedì 22 luglio nella cornice della Biblioteca di Serravalle, il punto prestito al parco inaugurato a metà giugno e già punto di riferimento per tanti bambini, ragazzi e adulti che trovano sotto la Tenda Rossa non solo libri, ma tante attività per trascorrere pomeriggi interessanti.

Tre appuntamenti con altrettanti giovani autori, che presenteranno le loro proposte per bambini e ragazzi, attraverso letture e attività laboratoriali che renderanno queste iniziative divertenti e coinvolgenti.

Tutti gli incontri si svolgeranno all’aperto, a partire dalle 18.

La partecipazione agli eventi è totalmente gratuita e non occorre la prenotazione.

I libri degli autori sono presenti nel catalogo della biblioteca e disponibili per il prestito; saranno inoltre disponibili per l’acquisto il giorno della presentazione.

Giovedì 22 luglio, i giovani di Empoli potranno incontrare Samuel Beconcini, autore del libro The life is gone (PAV Edizioni).

Il romanzo, primo di una trilogia, racconta la storia di Mike, svegliatosi dopo 20 anni di coma in un mondo completamente diverso da quello che ha conosciuto. La razza umana è caduta vittima di una follia distruttiva senza precedenti: una guerra nucleare ha ridotto in cenere l’intero pianeta, oltre che gli animi dei pochi sopravvissuti. Tra questi c'è anche Demetra. Insieme a lei, Mike vorrebbe costruirsi un futuro di pace, ma i due dovranno fare i conti con a violenza e la cattiveria dei banditi, che ostacoleranno tutti i loro piani di vita.

Giovedì 29 luglio sarà la volta di Jasmin Guarino, autrice del libro per bambini Vivere insieme, un libro di filastrocche e fiabe che cresce insieme al bambino: dalle prime fasi della crescita all'approccio con temi più impegnativi come il bullismo, la parità di genere, il razzismo ecc. Tutto attraverso le esperienze dei più diversi animali del mondo, di cui l'autrice ha studiato comportamenti e abitudini.

La lettura del libro si concluderà con un laboratorio di disegno condotto dalla stessa Jasmin Guarino, autrice anche delle illustrazioni del libro.

Si continua il 5 agosto con Ilaria Cecchi e Le favole dell'arcobaleno: animali, bambini, note musicali, elfi e folletti prendono vita colorando le undici favole di questa raccolta. Grazie ai colori vivaci delle illustrazioni di Martina Bellucci, i piccoli lettori si ritroveranno immersi nella magia di ogni racconto. L'incontro sarà condotto da autrice ed illustratrice: oltre alla lettura delle favole, i bambini potranno partecipare ad un divertente laboratorio in cui saranno presentati vari giochi ispirati ai testi e personaggi del libro.

PER PROPORRE IL PROPRIO LIBRO - Se volete proporre le vostre pubblicazioni alla biblioteca, potete scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it allegando una sinossi del libro, la copertina e una presentazione dell’autore. Per facilitare il lavoro di valutazione, gli autori potranno recapitare alla biblioteca una copia del libro, che sarà comunque acquisita e catalogata, a disposizione di tutti gli utenti della Rete REA.net.

Le proposte saranno valutate dalla biblioteca e, se ritenute adatte al format Empoli che scrive, accettate e inserite nel calendario degli incontri.

Lo scopo degli incontri è quello di sviluppare sul territorio una diffusa condivisione della cultura locale.

Durante il periodo estivo tutte le presentazioni si svolgeranno al Parco di Serravalle, nell'area verde e ombreggiata tra il laghetto e le due aree gioco. Il punto di riferimento per gli interessati sarà la Tenda Rossa, il gazebo della biblioteca che ospita il punto prestito e a cui ci si può rivolgere per informazioni su tutte le attività in calendario.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa