L'ex teatro di Gambassi Terme diventa un centro polifunzionale: approvato il progetto

L'opera pubblica tra le più importanti dell'amministrazione Campinoti a Gambassi Terme, al pari della 429, riguarda la riqualificazione dell'ex teatro di piazza Di Vittorio e ieri è stata approvata in Consiglio comunale la variazione di bilancio che porterà al reperimento delle risorse necessarie per riportare l'edificio alla luce.

Il sindaco Paolo Campinoti ha mostrato le carte ieri che porteranno a un centro polifunzionale da 480 mq su due piani più terrazzo e un'area aperta con parcheggio da 150 mq per la riqualificazione intera di un'area importante del centro cittadino.

Da trent'anni l'ex teatro non viene più utilizzato. La proprietà è passata dal Demanio al Comune in forma agevolata circa 10 anni fa. Da lì i sogni e le ipotesi si sono scontrate con il necessario reperimento di risorse per dare una nuova forma all'area. Stavolta è realtà.

Vediamo il progetto. La parte che fu il palcoscenico diventa un parcheggio. La parte di edificio rimanente avrà al primo piano un salone di 90 mq utilizzata per incontri pubblici ed eventi, al pian terreno gli spazi saranno suddivisi in ampie sale. Sul tetto ci sarà una terrazza utilizzabile per eventi, con vista sulla Valdelsa. Infine per l'ex platea e galleria è stato previsto un loggiato con l'abbattimento delle pareti pericolanti.

Il progetto varrà 1 milione e 165mila euro compresa la demolizione delle parti della vecchia struttura, tutti soldi reperiti nei bilanci comunali senza finanziamenti esterni. Un grande sforzo per dare ai residenti un luogo interamente pubblico.

Elia Billero