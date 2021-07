FdI: "Riaprire discoteche contro le feste clandestine e la mala movida"

"Mentre il Governo rimanda ancora la riapertura delle discoteche - inizialmente prevista per il 10 luglio - aumenta l’abusivismo delle feste clandestine e la mala movida nelle città. Per noi, una scelta sensata sarebbe quella di rendere i locali di nuovi usufruibili, nel rispetto delle norme sanitarie e del divertimento in sicurezza". Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi insieme al consigliere Jacopo Cellai annunciando una risoluzione per chiedere proprio la riapertura delle discoteche in città.

"Oltretutto - aggiungono i due esponenti del partito di Giorgia Meloni -, parliamo non solo dei gestori, ma anche del personale dipendente e di un indotto di milioni di euro che dà lavoro a migliaia di persone, tra operatori del palco, buttafuori, deejay, barman e via dicendo. La vita di molte famiglie dipende dalla ripartenza di questo settore. Non possiamo più attendere".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa