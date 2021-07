Festival Teatro Romano, Piazzolla 100 al Persio Flacco di Volterra

Domani, domenica 18 luglio ore 21:30 al Teatro Persio Flacco di Volterra, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Astor Piazzolla, è in programma Piazzolla 100, con Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, prodotto da The Volterra Project, Summer Guitar Institute. The Volterra Project, Summer Guitar Institute. si presenta “non come una scuola estiva ma come un esperimento internazionale per l’insegnamento della chitarra classica che ha saputo rompere gli schemi tradizionali. Con una solida identità e reputazione internazionale The Volterra Project è oggi riconosciuto come un esperimento di successo e unico nel suo genere tanto che Classical Guitar Magazine, una delle più importanti riviste internazionali del settore, lo ha definito ‘Groundbreaking’.

Nel mondo ci sono migliaia di scuole chitarristiche di eccellenza, tuttavia pochissime cercano di integrare la dimensione tradizionale dell’insegnamento chitarristico con altri elementi, oggigiorno essenziali alla crescita artistica e professionale dei giovani chitarristi. L’eccellenza artistica è fondamentale ma da sola non è sufficiente. I giovani hanno bisogno di una scuola che non sia solo capace di formare abili chitarristi ma anche musicisti maturi, capaci di affrontare le esigenze di una carriera internazionale.

Ecco perché, fin dal 2007, the Volterra Project riunisce ogni estate studenti da tutto il mondo per offrire loro un percorso formativo a 360 gradi, offerto da chitarristi e professionisti di fama internazionale, articolato in masterclasses di chitarra classica, in business of music seminars (seminari di gestione e management artistico focalizzati sulla professione chitarristica) e in corsi di Music Physiology, cioè di gestione del corpo nella sua interazione con lo strumento.

La concezione innovativa de The Volterra Project non risiede solo nella sua offerta didattica ma anche nella sua forma e nel contesto in cui si sviluppa. Il workshop si svolge infatti in un agriturismo dove gli studenti e gli insegnanti vivono insieme per tutta la durata del workshop in un contesto rilassato e non competitivo favorevole al naturale scambio di conoscenze ed esperienze.

Sembra un fatto di poco conto mentre in realtà si tratta di un cambiamento gigantesco rispetto all’ambiente super competitivo e aggressivo delle scuole tradizionali.

Infine, in armonia con la sua missione di veicolo di diffusione della cultura chitarristica sul territorio, The Volterra Project organizza una mini serie di tre concerti: due con i chitarristi ospiti ed uno (quello di chiusura) con i migliori studenti del corso.

Dal 2007 ad oggi the Volterra Project ha potuto godere del prezioso supporto, oltre che del Comune di Volterra, anche dei Comuni di Montecatini Val di Cecina e di Pomarance. Dal 2013, the Volterra Project è stato organizzato grazie al generoso contributo della Augustine Foundation for Performing Arts”.

Fonte: Festival Internazionale Teatro Romano Volterra - Ufficio stampa