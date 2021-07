Incidenti mortali sul lavoro nei porti, proclamato lo sciopero a Livorno

All'interno dei porti italiani dobbiamo purtroppo continuare a registrare morti sul lavoro. Nei giorni scorsi sono infatti due i lavoratori morti a Ravenna in ambito portuale. La situazione sta francamente diventando sempre più insostenibile e inaccettabile. Per questo motivo le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno deciso di proclamare per lunedì 19 luglio 2 ore di sciopero per tutti i lavoratori dei porti della provincia di Livorno. Le due ore di sciopero saranno effettuate alla fine di ciascun turno di lavoro.

Formazione, prevenzione e confronto continuo con i lavoratori restano gli strumenti fondamentali per limitare gli incidenti sul lavoro. Tutte le parti in campo devono assumersi le proprie responsabilità e agire di conseguenza. Ognuno di noi può e deve fare di più: quest'inaccettabile strage dev'essere fermata al più presto.

Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil), Gianluca Vianello (Uiltrasporti), Dino Keszei (Fit-Cisl)