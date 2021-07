Ladri in casa a Marina di Pisa, parte della refurtiva ritrovata in strada

Furto in abitazione a Marina di Pisa nella notte appena trascorsa. Ieri dopo le 23 una volante della questura è stata chiamata per indagare. I ladri si sono introdotti in un'abitazione dalla finestra del bagno, in quel momento senza i residenti. Parte della refurtiva è stata ritrovata in via dell'Ordine di Santo Stefano, persi probabilmente dai malviventi durante la fuga. I monili sono stati riconosciuti dalla donna che ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Le indagini solno ancora in corso.