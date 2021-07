M5S Empolese Valdelsa a Roma per bloccare la prescrizione della riforma Cartabia

La riforma della ingiustizia deve essere fermata: la prescrizione diventa improcedibilità.

La prescrizione così restaurata dalla controriforma Cartabia, nega di fatto la giustizia e conferma un modello negativo per i cittadini in una società in cui è chiaramente e formalmente garantito che la legge non è uguale per tutti.

La prescrizione è lo strumento “studiato” per favorire l’impunità ad una specie nota di delinquenti. La controriforma Cartabia conferma questo insopportabile assunto e trasforma la Prescrizione in improcedibilità’ consentendo ai delinquenti di potersela cavare senza neppure essere processati mentre, allunga ulteriormente i tempi dei processi, incentiva la delinquenza, demotiva il ricorso alla giustizia per difendere diritti lesi e può alimentare la giustizia fai da te.

La riforma pentastellata del Ministro Bonafede era orientata ad accelerare i tempi dei processi con il potenziamento e l’ammodernamento della macchina organizzativa della Giustizia. La controriforma Cartabia favorisce l’avidità di certi avvocati che sulla lungaggine e gli immotivati rinvii di anno in anno, hanno speculato e continueranno a farlo senza ritegno.

La presenza degli attivisti a Roma, il 21 luglio alle 11, davanti al palazzo di Montecitorio nella omonima piazza, non è contro il Movimento 5 Stelle ma a sostegno dei Parlamentari pentastellati e a conferma del ruolo della Base che pazientemente ha, in tanti mesi, aspettato la continua riorganizzazione del Movimento ritenuta necessaria, seppure “sofferta” a causa del susseguirsi di straordinari eventi, dalla costituzione degli Stati Generali. Un ruolo ben lontano dal concetto di sudditanza di certi tradizionali partiti.

Ai nostri parlamentari pentastellati, nel contesto di una emergenza sanitaria abbiamo affidato, votando l’adesione a questo anomalo governo che ha pure sacrificato vari nostri Ministeri, la vigilanza sulle conquiste normative fin qui ottenute, fortemente a rischio annullamento come era prevedibile, e sull ‘utilizzo delle risorse del Recovery Plan. Alla luce di quanto stiamo registrando oggi, si palesano anche i reali motivi che hanno causato la caduta del Governo Conte 2.

Se l’impegno dei nostri Portavoce in Parlamento non consente la possibilità di vigilare sulle conquiste pentastellate previste nel programma elettorale, non vi è alcun motivo per rimanere in questo governo.

Consideratati i tempi ristretti dalla comunicazione della discussione della legge Cartabia alla Camera e agevolare la Partecipazione di coloro che per svariati motivi non potranno andare a Roma, l’evento potrà essere seguito in diretta su facebook e su Zoom.

Gli attivisti Pentastellati dell’Empolese Valdelsa