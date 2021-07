Notti dell'Archeologia a Barberino Tavarnelle: passeggiata a Semifonte

Ancora un’occasione culturale alla scoperta della storia del territorio. Spazi e angoli del ricco patrimonio culturale di Barberino Tavarnelle si aprono come uno scrigno che rivela memorie e tesori del Chianti e della Valdelsa. Nella lunga stagione culturale di Barberino Tavarnelle torna la rassegna regionale “Notti dell’Archeologia” con aperture straordinarie serali ed eventi nei musei, nei parchi e nelle aree archeologiche della Toscana. Una delle notti archeologiche si svolgerà nell’incantevole scenario della Cappella di San Michele Arcangelo a Semifonte. Domenica 18 luglio alle ore 18 è in programma l’evento “Dante, Semifonte la gente nova de' subiti guadagni”, arricchito da una passeggiata archeologica fra le terre dei Belforti da Petrognano. Il percorso che si svolge prevalentemente su strade bianche è a cura di Silvia Leporatti e Andrea Vanni Desideri (Università di Firenze), in collaborazione con ProLoco Barberino Val d’Elsa - Gruppo Archeologico Achu.

Ingesso libero, prenotazione consigliata: cell. 392 0989829, amministrazione@summofonte.org.

Il 25 luglio dalle ore 17.30, nell'area della Pieve di San Pietro in Bossolo, sarà Tiziana Giuliani, attrice, regista, drammaturga, vincitrice del premio Matteotti 2020 ad interpretare “Letture teatrali: il tempo fermato... suggestioni archeologiche”. Seguirà, alle ore 18.30, la conferenza per il secondo anno di ricerche e indagini archeologiche “Alla ricerca del Castello perduto sopra il Poggio della Pieve in Bossolo”. L'iniziativa proposta dalla Proloco Barberino Val d'Elsa - Gruppo Achu con Francesco Mattonai prosegue il 25 luglio e il 22 agosto alle ore 18 per offrire a cittadini e visitatori l'opportunità di conoscere e valorizzare “Barberino Nascosta”, tracce e testimonianze inedite della storia, come quelle del Castello valdelsano, abitata da storie di poeti, santi e fantasmi. Lo spettacolo itinerante si terrà per le vie del centro storico di Barberino Val d'Elsa.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino