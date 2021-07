Orologi e accessori abusivi sequestrati a Pisa in zona Duomo

Prosegue l’attività della Polizia Municipale per contrastare abusivismo commerciale e contraffazione. Nei giorni scorsi gli agenti di via Battisti hanno infatti sequestrato in zona Duomo circa 300 articoli tra occhiali, orologi, cinture e braccialetti, riportanti marchi contraffatti o privi del marchio di conformità CE e quindi potenzialmente pericolosi per le persone. Gli agenti hanno inoltre elevato un verbale amministrativo in via Santa Maria per vendita itinerante in zona vietata.

"Il contrasto serrato a tutti i fenomeni di illegalità, dal commercio abusivo alla contraffazione di prodotti oltre che allo spaccio dì sostanze stupefacenti è un impegno della nostra amministrazione che stiamo portando avanti con determinazione e senza sosta - dichiara l’Assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno. Un lavoro assiduo a garanzia del rispetto delle regole e della tutela delle persone che lavorano onestamente. Con il ritorno dei turisti in zona Duomo sono purtroppo riprese nell’area monumentale quelle pratiche illecite che, oltre a determinare una concorrenza sleale per il nostro sistema commerciale, già duramente colpito dalla crisi economica causata dal Covid, possono mettere a rischio anche la salute dei consumatori con la vendita di prodotti privi dei requisiti normativi imposti dall’Unione Europea. Il nostro dovere è tutelare la salute dei consumatori e del nostro sistema commerciale e su questi aspetti andremo avanti con forza e determinazione".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa