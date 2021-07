Nuovo parco a San Bartolo a Cintoia, 10 ettari di verde con area sportiva

Dieci ettari di nuovo verde con aree sportive e spazi per bambini e anziani: è il nuovo parco pubblico di San Bartolo a Cintoia che nascerà accanto al futuro Palawanny nella zona del Cavallaccio nel Quartiere 4. I lavori sono appena iniziati. L’investimento iniziale previsto è di 600 mila euro.

“Mentre procedono i lavori per realizzare il nuovo Palazzetto dello sport a San Bartolo - dichiara l’assessore all’ambiente Cecilia del Re -, con la Direzione Ambiente diamo il via al cantiere per realizzare il nuovo Parco circostante. Quello che era un lembo di terra marginale e privo di una sua identità diventerà ora un Parco attrezzato a vocazione sportiva per giovani e meno giovani, con nuove alberature e servizi. Tra il Palawanny e il Parco stiamo dunque costruendo un nuovo polo attrattivo di quella città policentrica dove il verde, l’attività fisica, la salute e lo svago sono gli elementi chiave per rendere questa parte del territorio più vivibile e inclusiva”.

“Lo abbiamo voluto, lo abbiamo promesso, e finalmente ci siamo - afferma il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -. Presto il Parco di San Bartolo a Cintoia sarà non solo il nuovo polo sportivo ma anche il grande parco del quartiere: verde pubblico attrezzato per ogni età, con spazi e opportunità a libera fruizione per le attività ludiche, motorie e per la socialità. È la città del verde e della prossimità che non lascia indietro nessuno. Come piace a noi”.

Via Madonna del Pagano diventerà l’asse principale del parco, che collegherà la zona dei parcheggi a nord con la parte edificata a sud, passando attraverso la porzione ‘agricola’. I filari di gelso verranno reintegrati con nuovi esemplari. I pioppi bianchi di carattere spontaneo saranno preservati e andranno a costituire la base del ‘bosco bianco’, che sarà implementato con nuovi fusti. Lungo l’asse principale saranno creati ulteriori percorsi per collegare le attrezzature del parco: un percorso verso la zona anziani, uno verso la zona bimbi e uno all’interno delle aree boscate che collegano gli spazi per l’attività fisica.

L’area per l’attività fisica degli anziani sarà costituita da due piazzali di circa 200 mq, circondati e collegati tra loro da un doppio filare di gelsi, con sedute per la sosta. Uno dei piazzali sarà attrezzato con strumenti per l’attività motoria degli anziani; l’altro sarà dedicato ad attività di danza e spettacoli. L’area giochi per i più piccoli sarà costruita sulle esigenze dei bambini con difficoltà motorie e percettive. Infine, le aree attrezzate per l’attività fisica saranno collocate in radure boscate appositamente studiate per street basket, volley con campo in erba sintetica, ping pong con due tavoli e piazzale dedicato. Nella zona vicina a via Gentileschi, invece, saranno installate due coppie di porte per il calcetto.

Il parco si inserisce nel grande polo sportivo di San Bartolo a Cintoia che prevede, oltre al campo di football già esistente e al palazzetto in corso di realizzazione, anche una piscina e una palestra per la ginnastica artistica. Lungo la fascia settentrionale è previsto un lungo spazio destinato a parcheggio, al quale sarà affiancata una pista ciclabile.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa