Raccolta rifiuti a Siena, ad Acquacalda e Petriccio arrivano i cassonetti ad accesso controllato

Dal prossimo lunedì, 19 luglio, nei quartieri di Acquacalda e Petriccio, riprende la riorganizzazione del servizio di raccolta stradale dei rifiuti con l'installazione di nuovi cassonetti ad accesso controllato. Questi, già attivi in molte parti della città, hanno portato la percentuale di raccolta differenziata nella nostra città dal 40% a oltre il 60% (dato riferito allo scorso mese di aprile).

I nuovi dispositivi verranno posizionati in isole ecologiche create ad hoc per la carta/cartone, multimateriale, organico e indifferenziato, andando così ad eliminare quelle per la sola raccolta dell'indifferenziato e accorpando, dove necessario, le postazioni.

Il cassonetto dei rifiuti non riciclabili sarà dotato di una calotta volumetrica che avrà una duplice funzione: quella di incentivare i cittadini a differenziare correttamente, e quella di arrivare, una volta che il nuovo sistema sarà a regime, ad una tariffazione puntuale sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti da ciascuna utenza.

Per il loro utilizzo sarà necessaria la tessera 6Card già distribuita a tutti i cittadini. Per il corretto funzionamento, una volta premuto il pulsante presente sul contenitore, occorrerà avvicinare la tessera al pannello di controllo così da essere abilitati all'apertura. In supporto gli utenti, nelle nuove isole ecologiche, saranno presenti anche degli ecoinformatori.

"E’ necessaria - ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Silvia Buzzicchelli - la collaborazione di tutti per la corretta differenziazione dei rifiuti al fine di evitare situazioni di sovraccarico dei contenitori con conseguente abbandono a terra dei rifiuti, comunque vietato dal regolamento. Per incentivare questa buona pratica abbiamo inoltre avviato un servizio di ispettori ambientali che vigilano sui corretti conferimenti sanzionando le azioni scorrette".

Per ulteriori informazioni o per problemi con le tessere 6Card è possibile rivolgersi al punto informativo di SEI Toscana in Via Simone Martini n. 57 (aperto il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 19).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa