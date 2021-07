Scuola Curtatone, FdI: "Chiederemo alla Regione di farsi carico dell'inagibilità"

Fratelli d'Italia, tramite l’impegno del capogruppo di Pontedera, Matteo Bagnoli, e grazie al consigliere regionale Diego Petrucci, chiederà ufficialmente alle Regione Toscana di prendersi a carico la questione dell’inagibilità del plesso della Curtatone e di mettere sul piatto risorse importanti per garantire un futuro degno alla storica scuola pontederese.

I nostri ragazzi non meritano di crescere, imparare e studiare in dei container. Per venti anni le varie amministrazioni comunali di sinistra si sono “dimenticate” delle nostre scuole. Cercheremo noi, dai banchi dell’opposizione a Pontedera e dalla Regione, di ricordargli quanto invece siano fondamentali per garantire il futuro della nostra città. Per questo motivo, nei prossimi giorni, tramite il consigliere regionale Diego Petrucci presenteremo in Regione una proposta per finanziare la Curtatone.

Fonte: Fratelli d'Italia Pontedera