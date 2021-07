Si vuole gettare dal cavalcavia sopra l'autostrada, salvata 34enne dai carabinieri

Salvata una donna che stava per lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia sopra l'autostrada ad Agliana. I carabinieri di Pistoia sono intervenuti ieri sera nella notte dopo la segnalazione di alcuni passanti.

In pochi secondi, dopo aver allertato e richiesto anche l’intervento di personale sanitario, i militari riuscivano ad avvicinarsi alla donna e prima che la stessa potesse lanciarsi nel vuoto, riuscivano ad afferrarla e a riportala al sicuro.

La donna, una 34enne di origini rumene e residnete a Prato, è stata ricoverata presso il reparto psichiatria dell’ospedale di Pistoia.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).