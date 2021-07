Sting è sempre più toscano: l'ex dei Police apre una pizzeria nella Tenuta a Figline

Sting è sempre più toscano. Il cantautore, che ha intrapreso la scalata verso il successo nei Police, continua a investire nella regione e stavolta lo fa con una pizzeria. "Vieni alla nuova pizzeria e wine bar Il Palagio, dove puoi prendere una pizza favolosa, provare tutti i nostri vini e persino birre artigianali toscane". Lo scrive proprio Sting sul suo profilo Instagram, annunciando con alcune foto l'apertura della pizzeria nella sua Tenuta Il Palagio, che gestisce insieme alla moglie a Figline Valdarno. Il cantante vive nella Tenuta qualche mese all'anno, dove produce tra l'altro miele, vino e olio.

Volto nel panorama della musica internazionale, Sting oltre a farsi sentire sui palchi si fa sentire anche in Toscana. Da ricordare nel mese di giugno, l’istituzione della Every Breath Foundation, fondazione che si dedica al sostegno del settore italiano dell’hospitality. Un'iniziativa, che porta avanti insieme alla moglie Trudie Style così come la nuova pizzeria, volta ad aiutare il settore in un momento di crisi dato dalla pandemia Covid. Non solo. Più lontano nel tempo, andando al 2018, Sting si rese protagonista anche del sostegno ai lavoratori Bekaert, durante una protesta a Figline contro i licenziamenti (Qui la notizia).