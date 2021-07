Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa della collaboratrice del Corriere Fiorentino Valeria Ronzani. Aveva 66 anni, è morta a Firenze. Ha lavorato anche con il Sole 24 Ore e nel magazine online Words in Freedom. Era malata da tempo. Era iscritta nell'Ordine dei Giornalisti dal 2004. Era esperta di musica e degli eventi culturali. Il cordoglio dalla redazione di gonews.it per la scomparsa.