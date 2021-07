Vandali nei parcheggi e accoltellamenti, FdI-Centrodestra chiede più sicurezza a Empoli

“Un accoltellamento nella notte degli europei, pneumatici tagliati di decine di auto, raffica di furti nelle frazioni: questi gli eventi più eclatanti degli ultimi periodi.

La domanda che sorge spontanea è se il sindaco Brenda Barnini, membro del comitato dell’ordine pubblico, abbia come vera priorità di questa città il tema della sicurezza o si rifugi dietro qualche cartello di “controllo del vicinato” per ritenersi soddisfatta.” - affermano il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa ed il consigliere Federico Pavese di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

“Le Forze dell’Ordine nella nostra Città sono sotto organico da anni, dopo recenti episodi di illegalità avvenuti sotto il loro occhio vigile si rafforza il sospetto che le telecamere installate in alcuni punti di Empoli o non funzionino o non siano collegate alla centrale operativa, infine la Polizia Municipale ormai è praticamente dispersa sugli 11 comuni di zona.

Con ben due interrogazioni il nostro gruppo consiliare di Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli farà il punto sui recenti fatti di cronaca per sollecitare il Sindaco a chiedere al Prefetto un’attenzione costante al nostro territorio che non si traduca però, come avvenuto sinora, solo con qualche saltuaria pattuglia di volante dal sapore più propagandistico che di concreto supporto a civili e militari.” - chiosano i tre consiglieri di Fratelli d’Italia.

“Il fatto poi che nulla sia stato visto sui danneggiamenti a decine di automobili, come il movente di un probabile regolamento di conti in una Piazza della Vittoria gremita, senza controlli di alcun tipo, inducono a pensare che Empoli possa essere luogo di una criminalità sommersa. - concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese - Non colpiscono più pertanto l’incremento di furti in alcune zone come il centro storico e Ponzano, come fenomeni di illegalità alla luce del sole in zona stazione ferroviaria, ormai diventati una quotidianità di una città sempre più in mano al degrado e ad una Giunta PD per cui la sicurezza dei cittadini non rappresenta un valore per cui valga la pena impegnarsi.”

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli