Amorose Fiamme, a Certaldo apre Drusilla Foer

Sarà Drusilla Foer con il suo spettacolo "Eleganzissima" ad aprire la rassegna di musica e teatro "Amorose fiamme", in programma dal 22 al 24 luglio 2021 nel giardino di Palazzo Pretorio, a Certaldo alto. L'iniziativa, alla seconda edizione, è un progetto a cura di Fonderia Cultart in collaborazione con Comune di Certaldo e Visit Certaldo: rientra nel ricco cartellone dell'Arena Estiva, di casa nel borgo medievale fra cinema, musica e spettacoli.

Il programma di "Amorose fiamme" prevede tre appuntamenti con inizio alle 21.30. Drusilla Foer in "Eleganzissima", con Loris di Leo al pianoforte, Nico Gori a clarinetto e sax, per la direzione artistica di Franco Godi, è in cartellone nella serata inaugurale, giovedì 22 luglio: i biglietti sono in vendita a un costo di 20/25 euro. Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, fra Italia, Cuba, America ed Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni che Drusilla, cantante, attrice, autrice e icona di stile, interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti.

La sera successiva vedrà in scena Francesca Reggiani: l'attrice, nel giardino del palazzo simbolo di Certaldo, proporrà "Doc - Donne di origine controllata" di Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli, con la partecipazione di Linda Brunetta (biglietti 15/20 euro). Francesca Reggiani, da anni, assicura comicità ed ironia: in questa occasione, vuole offrire un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un mondo sempre più smagnetizzato. Non esistono più la strada sicura, il posto fisso, il porto franco, la via retta. Rimbalziamo tra vero e falso, tra realtà e reality, tra innovazione e tradizione, con due opzioni: piangersi addosso o farci sopra della satira. E l'artista sceglie la seconda strada.

Gran finale sabato 24 luglio con The Andre, giovane cantautore celebre per le sue rivisitazioni del repertorio deandreiano: presenterà l’ultimo EP “Evoluzione” (biglietti 10/15 euro). Con più di cinque milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, The Andre è diventato un fenomeno del web musicale grazie alle straordinarie versioni di cover d'autore in cui omaggia il grande Maestro, immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi del filone trap.

Per informazioni sulla rassegna è possibile chiamare il numero 338 1015732, i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa