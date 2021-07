Il Bisonte, Bellano e Graziani campioni del mondo con l'Italia Under 20

La nazionale italiana Under 20, guidata dal coach de Il Bisonte Firenze Massimo Bellano e con la centrale bisontina Emma Graziani in campo da titolare, si è laureata campione del mondo di categoria superando nella finale giocata a Rotterdam la Serbia per 3-0 (25-18, 25-20, 25-23). Nel match decisivo Graziani ha realizzato 8 punti, chiudendo al secondo posto nella classifica generale dei muri vincenti con 24 ed entrando con merito nel sestetto ideale della manifestazione. Grande risultato anche per l’altra bisontina impegnata nel Mondiale Under 20, la schiacciatrice olandese Jolien Knollema, che con la nazionale dei Paesi Bassi ha chiuso al quarto posto, entrando anch’essa nel sestetto ideale del torneo e realizzando in totale 132 punti, terza nella classifica generale delle marcatrici. Il Bisonte Firenze si congratula con Massimo, Emma e Jolien, e li attende a breve per il via della nuova stagione.