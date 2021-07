Si è verificato un incendio a Empoli in via Ormicello. Nel pomeriggio di oggi, domenica 18 luglio, ventimila metri quadri di vegetazione sono andati in fiamme per cause ancora da chiarire. Non ci sono stati danni a strutture o persone.

Sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Empoli, coadiuvati da un elicottero regionale Aib. Presenti sul posto anche mezzi della Vab Limite, carabinieri forestali e La Racchetta di Montespertoli.