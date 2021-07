Nuovi appuntamenti con la Biblioteca a Serravalle

Una nuova settimana di appuntamenti sempre all’aria aperta in compagnia dei bibliotecari della Fucini sta per cominciare. La curiosità si infittisce ed il programma si arricchisce. Ci saranno anche due sorprese da non perdere: Voglia di Legger-si ed il ‘primo’ incontro d’autore di ‘Empoli che scrive’.

Ma tutto sarà più chiaro addentrandosi nel ricco programma della biblioteca ‘in trasferta’ all’aria aperta ma non solo.

Ci sarà L’Ora di giocare, Voglia di legger-si, L’Ora del Racconto, la cerimonia di premiazione dei Ragazzi Leggendari, le sferruzzatrici, il Digitale green e il ‘primo’ appuntamento di ‘Empoli che scrive’.

PROGRAMMA

LUNEDI 19 LUGLIO

Parco di Serravalle

L'ORA DI GIOCARE... C'ERA UNA VOLTA CHI GIOCAVA INSIEME

Libri gioco, giochi di ruolo, giochi di una volta e nuove occasioni per divertirsi insieme!

Per bambini dai 3 agli 8 anni; ore 17.30.

LUNEDI 19 LUGLIO

Parco di Serravalle

VOGLIA DI LEGGER-SI.

Empatheia. L'empatia come elemento di base nelle relazioni interpersonali. Workshop psicologico condotto da Pierluigi Salvi (Associazione Logos).

Prenotazione richiesta: info@psycoresource.it ; 338 706 0357.

Per adulti; ore 18.00

MERCOLEDI 21 LUGLIO

Giardino di Casenuove (via Val d'Orme)

L'ORA DEL RACCONTO AL PARCO

Letture animate e punto prestito nei parchi della città

Per bambini dai 3 agli 8 anni; ore 17.30-19.30.

MERCOLEDI 21 GIUGNO

Biblioteca

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI RAGAZZI LEGGENDARI

Nel Chiostro degli Agostiniani si svolgerà l'attesissima cerimonia di premiazione dei Ragazzi Leggendari, i giovani lettori che durante il Festival Leggenda hanno intervistato gli autori invitati, coinvolgendo coetanei e non solo nella promozione della letteratura per ragazzi.

Al gruppo dei Leggendari, e alle tutor che li hanno seguiti nel percorso, l'Assessore alla cultura Giulia Terreni consegnerà un attestato di riconoscimento, oltre ad un sentito ringraziamento per l'impegno e la passione dimostrati.

GIOVEDI 22 LUGLIO

Parco di Serravalle

SFERRUZZA, SFERRUZZA.

Le signore della maglia e dell'uncinetto si trasferiscono al parco e mettono a disposizione la loro arte per tutti quelli che vogliono imparare, grandi e piccini (ore 17.00). Per adulti e bambini.

GIOVEDI 22 LUGLIO

Parco di Serravalle

DIGITALE GREEN

Gianni Paci condividerà con voi 3 idee green:

#come fotografare e filmare la natura, esaltandola, trasformandola o semplicemente… catturandola!

#esistono delle App che possono servirci per identificare le piante o gli uccelli? Ebbene la risposta è… Sì!

#usa il tuo smartphone per creare una lampada da comodino utilizzando anche materiali di recupero.

Tutto questo per ragazzi dai 10 ai 14 anni; a partire dalle ore 17.00

GIOVEDI 22 LUGLIO

Parco di Serravalle

EMPOLI CHE SCRIVE

The life is gone (PAV Edizioni). Incontro con l'autore Samuel Beconcini.

La razza umana è caduta vittima di una follia distruttiva senza precedenti: una guerra nucleare, che ha ridotto in cenere l'intero pianeta, oltre che gli animi dei pochi sopravvissuti. Riusciranno Mike e Demetra a costruirsi un futuro di pace, nonostante la violenza e la cattiveria dei banditi?

Per ragazzi e adulti; dalle ore 18.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa