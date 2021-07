Premio Bancarella Sport, a Pontremoli vince Antonella Stelitano

Pontremoli ha premiato la letteratura sportiva. Antonella Stelitano ha vinto la 58esima edizione del Premio Bancarella Sport. Lo ha fatto con 'Donne in bicicletta' edito da Edicicloeditore; si è lasciata a una sola distanza (119 voti contro 118) 'Tutto il mio calcio minuto per minuto', Baldini-Castoldi, di Ezio Luzzi. A 116 voti ecco Gigi Riva con 'Non dire addio ai sogni', Mondadori. Alla vincitrice gli onori della Fondazione Città del Libro e dei rappresentanti della commissione di scelta del Bancarella Sport.

Gli altri partecipanti erano Leo Turrini con 'Panini, storia di una famiglia e di tante figurine', Minerva Edizioni (105 voti), Ildo Serantoni con 'Felice Gimondi, campione nello sport, campione nella vita', Bolis Edizioni (48 voti), Beppe Conti con 'Dolomiti da leggenda', Reverdito (85 voti).