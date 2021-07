Rsa La Collinella in festa per i 100 anni di Giuseppa

Oggi - domenica 18 luglio - è un giorno speciale per la RSA 'La Collinella' e per la Sarah Cooperativa Sociale a Montaione. Per la prima volta è stato festeggiato il centesimo compleanno di una residente, Giuseppa.

Alla presenza del sindaco di Montaione Paolo Pomponi, che ha donato un mazzo di fiori alla centenaria, Giuseppa ha spento la candelina e aperto i regali del personale, parenti e amici.

La sua è stata una vita molto travagliata, ha superato lutti personali, il terribile terremoto di Gibellina del 68, il trasferimento in Toscana e l'ambientamento in questa regione.

Al personale della RSA 'La Collinella', alla nuora Daniela e al nipote Pierfrancesco che con lei hanno condiviso questo momento ha fatto una promessa: "Ci vediamo per il 101esimo!". E dalla Rsa non possono far altro che augurarglielo.