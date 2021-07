Scritta contro la Festa dell'Unicorno in centro a Vinci

"No, unicorno no". Una scritta in rosso sull'asfalto è apparsa in centro a Vinci oggi, domenica 18 luglio. Si tratta di una frase vergata con lo spray arancione e considerata un grido di protesta contro la Festa dell'Unicorno, rassegna fantasy che si tiene a Vinci ogni estate.

Queste tre parole, solo apparentemente semplici, hanno destato l'attenzione di molti. Anche il sindaco vinciano Giuseppe Torchia è intervenuto sulla vicenda con un post Facebook.

Oltre a ricordare che è aperto al confronto con chiunque, Torchia ha scritto: "Solo un pusillanime, che ha paura a dire il suo pensiero, imbratta muri e strade. Mi auguro che si risalga al responsabile in modo da obbligarlo a pulire a sue spese".