Si ribalta con l'auto, ferita 52enne nel Senese

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti questo pomeriggio sul raccordo Siena Bettolle direzione Bettolle, all'altezza dell'uscita Colonna del Grillo per un incidente stradale che ha visto coinvolta una autovettura. Una donna di 52 anni rimasta incastrata all'interno dell'auto ribaltata nel fossato a lato strada, è stata liberata dal personale VF per poi essere affidata ai sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale.