24 luglio 1944, Empoli ricorda l'eccidio di 29 concittadini

Sabato 24 luglio 2021 ricorrono settantasette anni dell’eccidio di ventinove concittadini empolesi, fucilati per rappresaglia da mani naziste in quella che si chiamava Piazza Ferrucci, a pochi passi da piazza Farinata degli Uberti e dal centro. Un drammatico evento che ha segnato per sempre la storia di questa città.

La commemorazione partirà dalla celebrazione della santa messa a suffragio dei caduti, alle 9.30, nella chiesa di Sant’Agostino, in via dei Neri, officiata da Don Guido Engels. Al termine, alle 10.45, ci sarà la deposizione della corona di alloro alla Lapide-Ricordo in piazza XXIV Luglio.

Saranno presenti il sindaco di Empoli, Brenda Barnini; Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura della memoria e altri rappresentanti della Giunta comunale, insieme ai cittadini, Forze dell’Ordine, le associazioni combattentistiche e reduci, l’associazione dei Carabinieri.

Le celebrazioni proseguiranno, poi, martedì 27 luglio 2021, con la serata ‘Tutti in piedi! Orchestra e coro all’improvviso’, un ritorno molto atteso dell’iniziativa a cura dell’amministrazione comunale, Cam, Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e Giallo Mare Minimale Teatro a cui è possibile partecipare effettuando la prenotazione, contattando i numeri 0571 711122 oppure 3737899915, email csmfb@centrobusoni.org; 0571 81629, email info@giallomare.it.

Questi sono i nomi delle vittime dell’eccidio del 24 luglio 1944 per non dimenticare mai.

Bagnoli Luigi 61 anni, Bargigli Bruno Mario 22 anni, Bartolini Guido 28 anni, Bitossi Arduino 60 anni, Boldrini Orlando 64 anni, Capecchi Pietro 50 anni, Cerbioni Bruno 18 anni, Cerbioni Francesco 66 anni, Cerbioni Giulio 28 anni, Chelini Gaspero 46 anni, Chelini Gino 52 anni, Ciampi Giuseppe 55 anni, Ciampi Pietro 48 anni, Ciampi Virgilio 51 anni, Cianti Giulio 55 anni, Gimignani Pasquale 55 anni, Gori Corrado 64 anni, Martini Giulio 66 anni, Martini Pietro 59 anni, Morelli Dario Gino 56 anni, Nucci Palmiro 56 anni, Padovani Gaspero 78 anni, Parri Alfredo 34 anni, Parrini Antonio 56 anni, Peruzzi Carlo 62 anni, Piccini Gino 48 anni, Pucci Alfredo 51 anni, Taddei Gino 38 anni, Vizzone Domenico 45 anni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa