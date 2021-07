Abbandono dei rifiuti a Pistoia: sanzioni della municipale per un totale di 740 euro

Nei giorni scorsi il personale dell’unità operativa Ambiente della Polizia Municipale ha individuato gli autori di tre abbandoni di rifiuti presso i cassonetti presenti in via di Ciliegiole con sanzioni per un totale di 740 euro.

Due gli illeciti a carico di una donna residente presso il campo nomadi di via Ciliegiole. Utilizzando un autocarro ha abbandonato 8 materassi depositandoli vicino ai cassonetti. Nel secondo episodio ha conferito in modo sbagliato alcune decine di cassette di plastica da ortofrutta inserendole nel contenitore dei rifiuti sbagliato. La donna è stata sanzionata con 400 euro per l’abbandono dei rifiuti ingombranti e 140 euro per l’errato conferimento dei rifiuti all’interno dei cassonetti.

Il terzo illecito è stato causato da un uomo che ha scaricato varie tipologie di rifiuti depositandoli a terra nei pressi dei cassonetti. Anche per lui è scattata la sanzione pari a 200 euro.

E’ stato possibile rintracciare gli autori di questi gesti incivili grazie al sistema di videosorveglianza. Davanti alle immagini, sia l’uomo che la donna, non hanno potuto fare altro che ammettere le evidenze.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa