Abc Solettificio Manetti, Gianni Terrosi confermato per la nuova stagione

Dopo Giuliano Delli Carri, anche Gianni Terrosi si prepara a tornare in campo. Il secondo tassello dell’Abc Solettificio Manetti è ancora all’insegna del talento e dell’esperienza.

Esterno classe’89, alla sua quarta stagione in maglia gialloblu e con un bagaglio assolutamente di lusso per la categoria, Gianni si appresta a mettersi di nuovo al servizio del’Abc di Paolo Betti dopo l’ultima stagione vissuta lontano dal parquet a causa dell’emergenza sanitaria.

“Sono felicissimo di tornare in campo – commenta Gianni – nonostante quest’anno per motivi di lavoro legati alla pandemia non possa aver garantito l’impegno necessario. Fortunatamente, però, si ricomincia, sperando di poter riaprire i palazzetti anche ai tifosi se la situazione lo consentirà. Sono curioso di rientrare nel gruppo, anche se ho cercato di essere il piú presente possibile anche quest’anno, perchè sicuramente in questa stagione i ragazzi, anche i più giovani, saranno cresciuti sotto ogni punto di vista. Un gruppo bellissimo – conclude – in cui non vedo l’ora di tornare a mettere a disposizione la mia esperienza per proseguire un percorso che abbiamo iniziato insieme quattro anni fa e provare a toglierci ancora delle belle soddisfazioni”.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa