Accoltella la moglie dopo una lite: arrestato 65enne

È stata accoltellata dal marito dopo una furiosa lite. La donna, 61 anni, è stata operata d'urgenza e sarebbe in prognosi riservata. E' accaduto questa mattina a Marina di Cecina. Il marito, un 65enne, è stato arrestato per tentato omicidio. I due, da quanto appreso, erano in via di separazione. Si tratta di una coppia originaria della Sicilia, ma da tempo residenti nel Livornese. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aspettato che la donna che rientrasse dalla passeggiata con i cani e l'ha aggredita prima verbalmente e poi colpendola con schiaffi e pugni. Poi avrebbe estratto un coltello e con un fendente ha colpito la moglie all'addome perforandole l'intestino. In casa è stato trovato un biglietto in cui l'uomo avrebbe manifestato le intenzioni di uccidere la donna e poi suicidarsi. È stato anche recuperato il coltello che è stato rinvenuto lungo la pista ciclabile a fianco del fiume Cecina.